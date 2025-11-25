Incidente sul lavoro al Policlinico Cisl e Filca | Emergenza nazionale servono controlli e formazione
“Siamo vicini al lavoratore rimasto gravemente ferito nell’ambito dell’ennesimo incidente sul lavoro, siamo stanchi di assistere a questi gravi episodi davanti ai quali non possiamo che ribadire che servono maggiori controlli nei cantieri edili della città, il tema della sicurezza sul lavoro ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La ragazza era sulla pista ciclabile. Polizia al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente Vai su Facebook
Incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo, operaio cade dal terzo piano - Un operaio edile di 60 anni è caduto dal terzo piano. Riporta meridionews.it
Incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo: grave un operaio - PALERMO – Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo, riportando un’emorragia cranica. Scrive livesicilia.it
Cisl Liguria: "Serve una svolta nella sicurezza" - Dopo l'incidente di Lucinasco, Luca Maestripieri, segretario generale regionale: "Ancora una morte sul lavoro, non è fatalità" ... Si legge su rainews.it