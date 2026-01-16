Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale Cirillo | Il voto unanime atto di responsabilità
Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una legge dedicata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. La decisione si è tenuta nell’aula Fortugno di Palazzo Campanella, segnando un passo importante per la stabilità del sistema sanitario locale. Cirillo ha commentato l’atto come un segnale di responsabilità condivisa tra le istituzioni, volto a rafforzare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie nella regione.
Si è riunito oggi, nell’aula Fortugno di Palazzo Campanella, il Consiglio regionale della Calabria, che ha approvato all’unanimità la proposta di legge regionale recante “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali”.A inizio lavori, nel dichiarare aperta la seduta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
