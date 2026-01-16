Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale Cirillo | Il voto unanime atto di responsabilità

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una legge dedicata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. La decisione si è tenuta nell’aula Fortugno di Palazzo Campanella, segnando un passo importante per la stabilità del sistema sanitario locale. Cirillo ha commentato l’atto come un segnale di responsabilità condivisa tra le istituzioni, volto a rafforzare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie nella regione.

La "Salva-ospedali" è legge - Approvata all'unanimità, in Consiglio regionale, la norma che consente ai medici in pensione di continuare a lavorare per un anno ... rainews.it

Sanità in Calabria, il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale. Cirillo: "Il voto unanime atto di responsabilità" - Il provvedimento, illustrato in Aula dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, primo firmatario della proposta di legge, introduce misure straordinarie e temporanee finalizzate a salva ... msn.com

