Consiglio regionale della Calabria approvato il bilancio di previsione della Regione

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, segnando un importante passo avanti per lo sviluppo della regione. Dopo un intenso dibattito durato più di due ore, le deliberazioni riflettono l’impegno delle istituzioni nel pianificare un futuro sostenibile e promuovere crescita e innovazione sul territorio calabrese.

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria per il 2026-2028 dopo un lungo dibattito, durato oltre due ore. "Le previsioni di bilancio 2026-2028 - si legge nella relazione della giunta al bilancio - sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la.

