Cinque notti di lavori nel sottopasso per salvare uno storico mosaico
Dal 5 al 10 gennaio, il sottopasso di via Dogana, uno dei principali collegamenti pedonali vicino alla stazione di Trento, sarà chiuso durante le ore notturne. La chiusura si rende necessaria per cinque notti di lavori finalizzati alla conservazione di un importante mosaico storico presente nell’area. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto di questa temporanea modifica, al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei cittadini.
Dal 5 al 10 gennaio il sottopasso di via Dogana, uno dei collegamenti pedonali più utilizzati dell’area della stazione di Trento, resterà chiuso durante la notte. La notizia riguarda un intervento delicato ma necessario: il restauro del mosaico monocromatico color panna che riveste le pareti del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Avanzano i lavori sulla Tangenziale: il sottopasso chiude per cinque giorni
Leggi anche: Lavori sulla statale del Sempione: senso unico alternato per cinque notti
Cinque notti di lavori nel sottopasso per salvare uno storico mosaico; Per cinque notti chiuderà il sottopasso vicino alla stazione: verrà restaurato il mosaico laterale; COMUNE DI TRENTO * «IL SOTTOPASSO DI VIA DOGANA VERRÀ CHIUSO, I RESTAURATORI LAVORERANNO DI NOTTE PER IL MOSAICO MONOCROMATICO.
Sottopasso di San Bartolo a Cintoia, iniziati i lavori - Si tratta di interventi programmati per il ripristino del sistema di smaltimento delle acque ... lanazione.it
Dopo cinque notti all’addiaccio, la donna è stata ritrovata a Roma - facebook.com facebook
Indonesia - Bali secret summer 13 giorni con voli, trsferimenti, 5 notti a bali durante il tour, 4 notti sull'isola di Gili, 1 notte a Kuta Quote da € 2.980 #tour #indonesia #bali #bud , #candidasa #pura #penataran #agung #lempuyang #padangbay #giliisland #kuta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.