Consiglio dedicato al 25 Novembre | Violenze tessere di un mosaico che si chiama patriarcato
DONNE. SINDACO MODENA: PATRIARCATO IL MALE, A NOI UOMINI NON PIACE DIRLO#donne #emilia-romagnaPREFERIAMO MASCHILISMO O MACHISMO"; PM DI GIORGIO IN AULAdire-agenziaIeri alle 20:44 Alla violenza fisica "si affiancano altre forme che non dobbiamo mai sottovalutare e che non sono per forza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Nel Giorno dedicato al contrasto alla violenza sulle donne, in Sala del Maggior Consiglio un incontro promosso dall’Arma con Procura, Ufficio scolastico e Palazzo Ducale, tra interventi tecnici, performance degli studenti e immagini proiettate in piazza De Ferr - facebook.com Vai su Facebook
Dedicato a Mia Diop. Alla quale ci permettiamo di dare un consiglio Vai su X
Marche, Consiglio dedicato al 25 novembre - La prima parte del Consiglio regionale delle Marche, in programma per oggi dalle 10 nell'emiciclo di Palazzo Leopardi ad Ancona, sarà dedicato nella prima ... Come scrive msn.com
Il consiglio regionale celebra il 25 novembre, un “posto occupato” per ricordare le vittime di violenza - Il presidente dell’aula Balleari ha fatto osservare un minuto di silenzio, i consiglieri delle liste civiche hanno indossato un fiocco rosso sulla giacca ... Lo riporta primocanale.it
Violenza di genere, Consiglio comunale aperto a Cosenza - Si è svolto un Consiglio comunale aperto a Cosenza in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere ... Come scrive quotidianodelsud.it