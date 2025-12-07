Prato | due veicoli a fuoco nella notte Nuovo episodio a danno di cinesi

Firenzepost.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta del secondo episodio in poche ore a Prato. Ieri mattina altri tre mezzi, due furgoni e un'auto, di proprietà di cittadini cinesi residenti in città, erano bruciati in due roghi, anche in questo caso considerati di natura dolosa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato due veicoli a fuoco nella notte nuovo episodio a danno di cinesi

© Firenzepost.it - Prato: due veicoli a fuoco nella notte. Nuovo episodio a danno di cinesi

