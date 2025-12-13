Ciliegi di via XX Settembre la posizione del comitato | Il Tar ha riconosciuto il rischio di un danno irreversibile
Il comitato spontaneo Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre ha diffuso una nota ufficiale in seguito alla sospensione decisa dal Tar Lombardia sull’abbattimento degli alberi previsto dal Comune. La posizione del comitato evidenzia il rischio di un danno irreversibile ai ciliegi e alle aree coinvolte.
Il comitato spontaneo Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre ha diffuso oggi, 13 dicembre 2025, una nota ufficiale dopo il decreto con cui il Tar Lombardia ha sospeso l’abbattimento degli alberi programmato dal Comune. Nel comunicato, i cittadini evidenziano come il tribunale amministrativo. Quicomo.it
Ciliegi di via XX Settembre, perché il Tar ha fermato il taglio: cosa dice davvero il decreto cautelare - Il cuore del decreto sta in una valutazione molto netta: il presidente del Tar afferma che l’abbattimento dei ciliegi produrrebbe un pregiudizio irreversibile, dal momento che una volta tagliati gli ... quicomo.it
Como, clamorosa svolta: il Tar blocca il taglio dei ciliegi di via XX Settembre - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Clamorosa decisione decisamente al fotofinish: il Tar ha, provvisoriamente, bloccato il taglio dei ciliegi di via XX Settembre a Como in programma per lunedì. comozero.it
BATTAGLIA PER I CILIEGI A COMO, ULTIMO ATTO? Si scalda il clima in vista dell’annunciato abbattimento degli storici ciliegi di via XX Settembre a Como. Dopo le ultime scintille tra il sindaco Alessandro Rapinese e la portavoce del Comitato nato a difesa d - facebook.com facebook
Via XX Settembre, i residenti fanno “scudo” e i giardinieri rinunciano (per ora). Poi l’incontro con il prefetto. L’assessore regionale: «Chiediamo al Comune di valutare alternative». La soluzione dei peri cinesi non piace x.com
Via XX settembre Como, i cartelli affissi sui ciliegi da abbattere dal Comitato di cittadini