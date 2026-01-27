Da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco | torna il Cammino del sale

Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco. Organizzato dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara, questo percorso triennale celebra un'antica devozione, rendendo omaggio alla patrona di Forlì e protettrice dei salinari. Un momento di incontro e tradizione che conserva una significativa valenza storica e culturale per le comunità locali.

Anche quest'anno il Gruppo Culturale Civiltà Salinara riproporrà l'antica tradizione del pellegrinaggio, che un tempo avveniva con cadenza triennale, per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco, patrona della città di Forli, nonché protettrice dei salinari di Cervia. Il percorso di 32 chilometri.

