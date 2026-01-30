Ciclismo su pista | Europei a Konya con poche stelle per l’Italia le medaglie però sono alla portata

Gli Europei di ciclismo su pista sono iniziati a Konya, in Turchia, con poche speranze per l’Italia. Finora, gli azzurri non hanno conquistato medaglie, anche se le gare sono ancora in corso e tutto può succedere. La competizione va avanti fino a giovedì 5 febbraio, e gli italiani cercano di strappare qualche risultato importante.

Si disputano in Turchia, a Konya, gli Europei di ciclismo su pista 2026: appuntamento da domenica 1 febbraio a giovedì 5 febbraio. Al via una Nazionale italiana, da sempre protagonista della manifestazione, priva di grandi stelle: annata particolare che vede diversi dei pistard azzurri impegnati più sul settore strada (la stagione è appena iniziata). Non mancano però le possibilità di far bene. Partiamo dai nomi altisonanti presenti: al maschile, mancando Jonathan Milan e Filippo Ganna, sicuramente Simone Consonni è la stella, con l'obiettivo di crescere nell'omnium, che sarà la sua specialità a Los Angeles 2028; spazio anche al veterano Francesco Lamon.

