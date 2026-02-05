Lido di Camaiore ospiterà per la quarta volta una cronometro dedicata agli juniores. La gara si svolgerà lunedì 9 marzo ed è inserita nell’anteprima della Tirreno-Adriatico. L’organizzazione è del Pedale Lucchese Poli, con il patrocinio del Comune di Camaiore. La corsa si rivolge ai giovani atleti di 17 e 18 anni e si prepara a diventare anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Lido di Camaiore, 5 febbraio 2026 – L’ufficialità è arrivata in questi giorni. Per la quarta volta in anteprima alla cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore lunedì 9 marzo ci sarà anche la gara contro il tempo riservata agli juniores (17-18 anni) ed organizzata dal Pedale Lucchese Poli con il patrocinio del Comune di Camaiore. Il percorso sarà naturalmente il medesimo di quello dei professionisti per complessivi 11 chilometri e mezzo sul lungomare con partenza da Lido di Camaiore e ritorno dopo il giro di boa che i concorrenti effettueranno nella zona di Fiumetto. La gara inizierà a metà mattinata (non comunicata ancora l’ora esatta) e saranno ammessi alla gara non più di 40 concorrenti (massimo due per ogni squadra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ci sarà una cronometro per juniores a Lido di Camaiore

Approfondimenti su Lido di Camaiore

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lido di Camaiore

Argomenti discussi: Trofeo Binda 2026, presentata la gara di ciclismo femminile su strada; La storia del grande ciclismo in mostra al Villaggio in rosa di Longarone; Forse non lo sai, ma la stagione ciclistica è (già) ripartita; Presentata la Coppa Italia 2026: corse in 17 Regioni e calendario sempre più ricco!.

Ciclismo, le corse di febbraio 2026 con la programmazione tv: in Italia via dalla SardegnaTra gli appuntamenti clou del mese di febbraio ci sono lo UAE Tour e l'avvio delle classiche in Belgio con la Het Nieuwsblad ... it.blastingnews.com

VAN DER BREGGEN: «TORNARE E’ STATA LA SCELTA GIUSTA, VIVIAMO UN NUOVO CICLISMO PIU’ APERTO ED EMOZIONANTE»Il 2025 per Anna Van Der Breggen è stato l’anno del grande ritorno, una scommessa totale che ci ha gettato subito tantissima curiosità. La fuoriclasse olandese classe '90 non solo ha ritrovato il suo ... tuttobiciweb.it

Elisa Balsamo è nona dopo le prime tre prove dell'omnium agli Europei di ciclismo su pista di Konya. Più tardi ci sarà la quarta ed ultima prova, la corsa a punti, tra poco Lamon nello scratch, poi Favero nella finalina per il bronzo dell'inseguimento. facebook

Un anno fa… Lega Ciclismo, torna il Trofeo Baracchi (che sarà una gara in linea) e si lavora all’organizzazione del Giro della Magna Grecia: “Nascerà a fine 2025 o a febbraio 2026” x.com