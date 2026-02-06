Cia Arezzo cerca il nuovo presidente | convocata l' assemblea congressuale

Questa mattina si è deciso di convocare l’assemblea congressuale di Cia Arezzo. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio alle 10.00 all’A Point Park Hotel di Arezzo. Al centro della riunione, la ricerca di un nuovo presidente e le strategie per il futuro dell’agricoltura locale. La partecipazione è importante, perché da questa scelta dipende il percorso dei prossimi mesi per gli agricoltori della provincia.

Si terrà lunedì 9 febbraio dalle ore 10.00 all'A Point Park Hotel di Arezzo l'assemblea congressuale di Cia Arezzo, un appuntamento chiave per il futuro dell'agricoltura provinciale.L'iniziativa riunirà imprenditori agricoli, rappresentanti istituzionali e vertici regionali e nazionali.

