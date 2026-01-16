Ci sono Irama Franco 126 Yungblud tra i nuovi singoli del 16 gennaio

Il 16 gennaio 2026 si presenta con una selezione di nuovi singoli di diversi artisti, tra cui Irama, Franco 126 e Yungblud. Questa giornata segna un momento di interesse nel panorama musicale, offrendo agli ascoltatori un’ampia scelta di brani freschi e vari, pronti a consolidare la loro presenza nelle classifiche e a rappresentare le tendenze emergenti del momento.

Il terzo weekend del 2026 ha un'offerta molto ricca tra i nuovi singoli nella giornata odierna del 16 gennaio, nella quale si presentano artisti di vari generi pronti a ritagliarsi un posto da protagonisti nelle classifiche. Irama – Tutto Tranne Questo: Firmata insieme a Lazza, è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. È il racconto dell'impossibilità di immaginare un finale diverso, della resa dolceamara di chi ha provato tutto senza riuscire a cancellare il peso di ciò che resta. Una canzone che si muove tra rimpianto e consapevolezza, dove le parole diventano ferite aperte e il dolore si fa vivido, senza filtri.

Carl Brave e Franco 126 perché si sono separati?/ “Non ci saranno altri dischi insieme” - I due sono stati un duo dal 2016 al 2019, quando hanno annunciato la rottura definitiva Nel 2016, il mondo dell’indie italiano si è innamorato di un ... ilsussidiario.net

Nell’area di risulta a Pescara , IRAMA ha dato il via al nuovo anno con un concerto gratuito per l’intera città. 35 Mila i fan del giovane cantautore e alcuni si sono raccontati ai nostri microfoni! TG ORE 14 -LAQTV - Servizio di Paolo Minnucci e Maurizio Tocco #c - facebook.com facebook

