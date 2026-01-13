Connor Storrie ai Golden Globe 2026 si è presentato con un taglio ispirato dalla foto segnaletica di Kurt Cobain

Da gqitalia.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Golden Globe 2026, Connor Storrie ha scelto un taglio di capelli ispirato alla foto segnaletica di Kurt Cobain. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione, unendo stile e riferimenti culturali. Questa scelta dimostra come anche un gesto semplice possa riflettere personalità e originalità, senza eccessi o artifici. Un esempio di come l’attenzione ai dettagli possa valorizzare un look anche in occasioni importanti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non hanno avuto nomine ai Golden Globe Awards 2026, ma le star emergenti di Heated Rivalry, Hudson Williams e Connor Storrie, sono state senza dubbio i grandi vincitori della cerimonia di premiazione della scorsa sera. Il duo affabile e affascinante, la cui ascesa fulminea da perfetti sconosciuti a nuovi beniamini di Hollywood, grazie al loro sensuale show canadese sull'hockey, ha dominato i nostri dal momento in cui le loro scarpe nere lucide hanno toccato il tappeto rosso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

connor storrie ai golden globe 2026 si 232 presentato con un taglio ispirato dalla foto segnaletica di kurt cobain

© Gqitalia.it - Connor Storrie ai Golden Globe 2026 si è presentato con un taglio ispirato dalla foto segnaletica di Kurt Cobain

Leggi anche: Ai Golden Globe lo stylist di Michael B. Jordan e Ryan Coogler si è ispirato al film I Peccatori

Leggi anche: Ai Golden Globe 2026 vince Golden, la canzone di KPop Demon Hunters: testo, traduzione e significato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams conquistano i Golden Globes; Connor Storrie e Hudson Williams di Heated Rivalry infiammano il palco ai Golden Globe 2026!; Golden Globes 2026, annunciati i presentatori: da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin; Golden Globe 2026, trionfano Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Timothèe Chalamet. Tutti i vincitori LGBTQIA+ (VIDEO).

connor storrie golden globeHeated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams conquistano i Golden Globes - Non erano candidati, non avevano una serie in competizione e restano, per ora, ai margini del tradizionale star system hollywoodiano. cosmopolitan.com

connor storrie golden globeConnor Storrie e Hudson Williams di Heated Rivalry infiammano il palco ai Golden Globe 2026! - Connor Storrie e Hudson Williams hanno fatto la loro prima apparizione insieme in tv negli Stati Uniti ai Golden Globe 2026. comingsoon.it

connor storrie golden globeI ragazzi di Heated Rivalry sono entrati nella serie A della moda ai Golden Globe 2026 - Per coronare alcune settimane frenetiche di tour stampa, Hudson Williams e Connor Storrie hanno indossato rispettivamente Armani e Saint Laurent alla loro primissima cerimonia dei Golden Globe ... gqitalia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.