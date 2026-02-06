chiesa dei bigi danza e musica protagoniste

GROSSETO "Respiri di Bellezza", la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A.Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, prosegue oggi confermando la sua vocazione a mettere in dialogo la danza contemporanea con le opere d’arte della collezione permanente del Polo culturale Le Clarisse. Il primo appuntamento di febbraio, in programma oggi alle 19, vedrà protagonista il Balletto Teatro di Torino con " #Soundscape ", una performance in continua trasformazione che intreccia danza e musica dal vivo in un dialogo immediato e profondo. Il suono dell’arpa, eseguito dal vivo da Federica Magliano, diventa materia coreografica e impulso creativo: ogni gesto genera una vibrazione sonora e ogni vibrazione si traduce in movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ex chiesa dei Bigi ospita la rassegna 'Respiri di Bellezza', un percorso tra danza e arte curato da Con.

