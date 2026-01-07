ex chiesa dei bigi respiri di bellezza con danza e arte

Ex chiesa dei Bigi ospita la rassegna 'Respiri di Bellezza', un percorso tra danza e arte curato da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. In collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, l'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione ‘Le Mura’, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un’occasione per riscoprire lo spazio attraverso espressioni artistiche di

Riparte ’Respiri di Bellezza’, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A.Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio di Comune di Grosseto e Istituzione ’Le Mura’ e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un progetto che, anche quest’anno, sceglie di far dialogare danza contemporanea e arte attraverso performance create appositamente per gli spazi dell’antica ex chiesa dei Bigi, trasformata in un laboratorio di incontri e risonanze tra corpi, opere e sguardi. La rassegna si svolgerà da venerdì al 12 giugno con le performance che prenderanno il via alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

