Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono 4 | Brignone Mosaner Fontana e Pellegrino

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono quattro atleti di spicco: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino, pronti a rappresentare il paese in questa importante manifestazione sportiva internazionale.

L'Italia ha annunciato ufficialmente i nomi dei portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: sono Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un Paese avrà quattro portabandiera alla cerimonia inaugurale. Fanpage.it

Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone - Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 feb ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina - Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. ilmattino.it