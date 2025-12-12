Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono 4 | Brignone Mosaner Fontana e Pellegrino
L'Italia ha annunciato ufficialmente i nomi dei portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: sono Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un Paese avrà quattro portabandiera alla cerimonia inaugurale. Fanpage.it
