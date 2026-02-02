olimpiadi 2026 chi sono i 10 portabandiera della cerimonia di apertura

Venerdì sera Milano si prepara a vivere un grande momento: alle 20, allo Stadio San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono stati annunciati i nomi dei 10 portabandiera che porteranno il vessillo olimpico, pronti a sfilare davanti a un pubblico atteso e milioni di spettatori da tutto il mondo.

Sono stati annunciati i nomi dei 10 portabandiera che accompagneranno il vessillo olimpico durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio alle 20 presso lo Stadio San Siro di Milano. L’elenco delle personalità, scelte dal Comitato olimpico internazionale e da Fondazione Milano Cortina 2026, comprendono atlete e atleti ma anche figure che, per il valore delle loro storie umane e professionali, incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il Movimento olimpico. In linea con lo spirito dei Giochi diffusi, la bandiera olimpica sfilerà, oltre che a San Siro (con otto portabandiera), anche a Cortina (con due). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Questa mattina sono stati annunciati i portabandiera che porteranno la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

