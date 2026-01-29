In precedenza, Emerald Fennell aveva tenuto a specificare che il titolo “Wuthering Heights” è stato presentato tra virgolette, proprio perché lei per prima ha deciso di prendere diverse libertà rispetto all'originale: «Non si può adattare un libro così denso, complicato e difficile come questo» ha spiegato la regista, per poi aggiungere «Non posso dire che sto realizzando Cime Tempestose. Non è possibile. Quello che posso dire è che ne sto realizzando una versione». Nell'adattamento in uscita in Italia il 12 febbraio, Catherine e Heathcliff vivono infatti una storia d'amore carnale, che Elordi e Robbie hanno accettato di far rivivere al pubblico anche durante le apparizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie e Jacob Elordi si tengono per mano alla première di Cime Tempestose

Margot Robbie ha condiviso di aver sviluppato un forte legame con Jacob Elordi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell.

