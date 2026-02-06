La WWE potrebbe presto annunciare un nuovo match per il suo prossimo evento premium. Le voci puntano su un confronto tra CM Punk e Finn B., che potrebbe decidere il futuro del titolo mondiale. I fan sono in attesa di conferme, mentre i protagonisti si preparano a questa possibile sfida.

Le indiscrezioni sul prossimo Premium Live Event indicano la possibilità di un match per il World Heavyweight Championship che coinvolgerebbe CM Punk e Finn Balor. La proposta, ancora da definire nei dettagli, si configura come un elemento chiave per mantenere alta l’attenzione sulle settimane che conducono a WrestleMania, offrendo a Punk una ribalta significativa in territorio amico. Secondo le informazioni circolate, la WWE starebbe pianificando un confronto titolato tra CM Punk e Finn Balor in occasione dell’Elimination Chamber. Balor, sconfitto in un precedente appuntamento, potrebbe tornare al centro della scena per diventare contendente titolato prima del grande evento stagionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chi sarà il prossimo sfidante di CM Punk?

A 47 anni, CM Punk si presenta ancora sul ring, e questa volta non come un giovane talento emergente, ma come un veterano che non ha intenzione di mollare.

