Chi era Fanil Sarvarov il generale russo ucciso nell’attentato a Mosca
Il nome di Fanil Sarvarov era poco noto al grande pubblico, fino a quando un’auto parcheggiata nel sud di Mosca è esplosa, uccidendolo sul colpo. Un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo è stato collocato sotto il suo veicolo in via Yasenevaya, nel distretto sud della capitale. Il Comitato investigativo russo ha aperto un’inchiesta e non esclude il coinvolgimento dei servizi speciali ucraini, una pista rilanciata più volte dai media statali. Sarvarov, 56 anni, era tenente generale e guidava la Direzione per l’Addestramento operativo del ministero della Difesa. Aveva ricevuto la promozione a generale luogotenente nel 2024, direttamente dal presidente Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
