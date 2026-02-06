Chi è Shante Broadus la moglie e manager di Snoop Dogg e madre dei tre figli

Shante Broadus, moglie e manager di Snoop Dogg, si racconta un po’ di più sulla loro famiglia. Sono insieme dal 1997 e hanno tre figli, Cordè, Cordell e Cori, nati tra il 1994 e il 1999. La loro vita di coppia, tra carriera e famiglia, resta spesso sotto i riflettori.

Shante Broadus è la moglie di Snoop Dogg: i due si sono sposati nel 1997 e sono genitori di Cordè, Cordell e Cori,nati rispettivamente nel 1994, 1997 e 1999. Stasera il rapper sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina 2026, in diretta su Raiuno a partire dalle 20:00. La voce di Drop It Like It’s Hot, ha incontrato la sua futura moglie, quando erano entrambi adolescenti e frequentavano la Long Beach Polytechnic High School in California. Prima di diplomarsi nel 1989, la coppia ha addirittura partecipato insieme ai al promo di fine anno. La Broadus ha sostenuto la carriera del compagno di vita sin dal primo giorno nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Argomenti discussi: Lutto in famiglia per Snoop Dogg: è morta a 10 mesi la nipotina, figlia dell'ultimogenita Cori; Lutto in famiglia per Snoop Dogg, è morta la nipote Codi Dreaux.

SNOOP DOGG, pseudonimo di Calvin Cordozar Broadus Jr., con la moglie, l'imprenditrice Shante Taylor: i due sono sposati dal 1997 ma si conoscono dal liceo facebook