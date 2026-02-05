Floribeth Gutierrez, moglie di Giorgio Mastrota, ha appena ufficializzato il suo matrimonio con il noto presentatore. I due si sono sposati nel 2022 e hanno già due figli, Matilde e Leonardo, rispettivamente di 10 e 6 anni. La loro famiglia ora appare più stabile e felice, dopo un percorso che ha visto anche alcune novità personali.

Floribeth Gutierrez è la moglie di Giorgio Mastrota: i due sono convolati a nozze nel 2022 e sono genitori di Matilde (2013) e Leonardo (2017). Stasera il volto tv sarà l’inviato speciale della nuova puntata di Striscia La Notizia, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Conclusosi il matrimonio che aveva infiammato il gossip negli anni Novanta con Natalia Estrada, che lo rendeva padre per la prima volta di Natalia, Mastrota ritrovava la felicità al fianco di una nuova donna, Floribeth Gutierrez. Nel 2011 i due si sono conosciuti in palestra, seguito da un invito a cena, dove si sono ritrovati perfettamente in sintonia: “L’ho corteggiata insistentemente per sei mesi, siamo usciti e 11 anni dopo eccoci qua” aveva dichiarato al Corriere Della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Floribeth Gutierrez, la moglie di Giorgio Mastrota e madre dei figli Matilde e Leonardo

