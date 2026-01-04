Chi è Manuela Lamanna la moglie di Toni Servillo e madre dei figli Edoardo e Tommaso

Manuela Lamanna è la moglie dell’attore Toni Servillo, con cui è legata dal 1990. È madre di due figli, Edoardo, nato nel 1996, e Tommaso, previsto nel 2025. La coppia ha costruito una vita insieme lontano dai riflettori, mantenendo un legame stabile e riservato nel corso degli anni.

La moglie di Toni Servillo è Manuela Lamanna, attrice alla quale è legato dal 1990: la coppia ha due figli, Edoardo nato nel 1996, seguito da Tommaso (2025). Chi è la moglie di Toni Servillo. L’artista campano oggi sarà tra gli ospiti di Domenica In, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00, dove presenterà il film La Grazia di Paolo Sorrentino, che lo vedrà protagonista al cinema insieme ad Anna Ferzetti dal 15 gennaio. Il quattro volte vincitore dei David di Donatello, ha alle spalle una lunga storia d’amore con la collega Manuela Lamanna. Riservatissima sulla sfera privata, la donna ha condiviso con Servillo le esperienze sui set de Le Conseguenze Dell’Amore ed Il Divo di Paolo Sorrentino, insieme a 5 È Il Numero Perfetto di Igort. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

