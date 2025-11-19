Ana de Armas lascia Tom Cruise | lei è già con un altro ma lui potrebbe aver adocchiato Sydney Sweeney

La breve storia d’amore tra Ana de Armas e Tom Cruise si è conclusa dopo meno di un anno di relazione, lasciando Hollywood a interrogarsi sui motivi di una rottura tanto rapida. Secondo quanto riportato da US Weekly, sarebbe stata l’attrice cubano-spagnola a prendere la decisione finale, mettendo i freni a una storia che stava procedendo a velocità troppo sostenuta per i suoi gusti. Le fonti vicine alla coppia parlano chiaro: Ana de Armas, 37 anni, si sarebbe sentita sempre più a disagio con il ritmo accelerato che la relazione aveva preso. “ Tom e Ana hanno chiuso, almeno per ora “, ha rivelato un insider a US Weekly. 🔗 Leggi su Screenworld.it

