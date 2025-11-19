Ana de Armas lascia Tom Cruise | lei è già con un altro ma lui potrebbe aver adocchiato Sydney Sweeney
La breve storia d’amore tra Ana de Armas e Tom Cruise si è conclusa dopo meno di un anno di relazione, lasciando Hollywood a interrogarsi sui motivi di una rottura tanto rapida. Secondo quanto riportato da US Weekly, sarebbe stata l’attrice cubano-spagnola a prendere la decisione finale, mettendo i freni a una storia che stava procedendo a velocità troppo sostenuta per i suoi gusti. Le fonti vicine alla coppia parlano chiaro: Ana de Armas, 37 anni, si sarebbe sentita sempre più a disagio con il ritmo accelerato che la relazione aveva preso. “ Tom e Ana hanno chiuso, almeno per ora “, ha rivelato un insider a US Weekly. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
Una tragedia che lascia senza parole. Il giovane Carabiniere Sebastiano Marrone, poco più che ventenne, ha perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la S.P. 109, mentre era in servizio. Una vita spezzata troppo presto, un servitore dello Stato che h - facebook.com Vai su Facebook
Ana de Armas ha un nuovo amore dopo Tom Cruise? Ecco chi è Marcelo Valente - Le nuove paparazzate di Ana De Armas in compagnia di un uomo dopo la storia lampo con Tom Cruise. tag24.it scrive
Tom Cruise “troppo soffocante”: Ana de Armas già con un altro dopo la rottura - The post Tom Cruise “troppo soffocante”: Ana de Armas già con un altro dopo la rottura appeared first on CinemaSerieTV. Segnala msn.com
Ana de Armas in compagnia di un nuovo uomo dopo la rottura con Tom Cruise - L'attrice è stata avvistata a Los Angeles mentre faceva shopping in compagnia di un giovane uomo d'affari. Da tg24.sky.it