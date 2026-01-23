Siamo entrati nella rete dei pedofili sui social | dove portano le strade nascoste nei commenti
Abbiamo indagato una rete nascosta sui social, in particolare su TikTok, dove adulti condividono contenuti pornografici implicanti minori. Attraverso l’analisi di commenti, codici e sistemi di pagamento, abbiamo scoperto come queste reti operino in modo clandestino, sfruttando spazi virtuali per scambiare materiale illecito. Questa indagine mette in luce le modalità con cui si celano queste attività e l’importanza di un’attenzione costante per la tutela dei minori online.
Codici, reti di link, livelli di pagamenti. Siamo stati dentro a una rete di video TikTok in cui adulti si scambiano materiale pornografico che ha un unico protagonista: i minori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Siamo entrati nella rete dei pedofili sui social: dove portano le strade nascoste nei commentiCodici, reti di link, livelli di pagamenti. Siamo stati dentro a una rete di video TikTok in cui adulti si schambiano materiale pornografico che ha un ...
