Siamo entrati nella rete dei pedofili sui social | dove portano le strade nascoste nei commenti

Abbiamo indagato una rete nascosta sui social, in particolare su TikTok, dove adulti condividono contenuti pornografici implicanti minori. Attraverso l’analisi di commenti, codici e sistemi di pagamento, abbiamo scoperto come queste reti operino in modo clandestino, sfruttando spazi virtuali per scambiare materiale illecito. Questa indagine mette in luce le modalità con cui si celano queste attività e l’importanza di un’attenzione costante per la tutela dei minori online.

