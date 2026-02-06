Cesari | Regole sulle mani all’anti-calcio Così si mette a rischio la carriera dei giocatori

Cesari attacca le nuove regole sulle mani nel calcio. Dice che rischiano di mettere in pericolo la carriera dei giocatori. Il suo commento è chiaro: non sono d’accordo con le recenti interpretazioni e teme che possano creare più problemi che benefici. La sua voce si aggiunge al dibattito aperto tra allenatori, giocatori e commentatori.

"> NAPOLI – Un giudizio netto, senza mezzi termini, sul calcio moderno e sull’interpretazione delle regole. Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare i temi arbitrali più caldi alla vigilia di Genoa-Napoli, soffermandosi in particolare sulle mani in area di rigore, sulla presunta sudditanza psicologica e sul caso dell’infortunio di Di Lorenzo. Secondo Cesari, il regolamento attuale sulle mani è ormai distante dallo spirito del gioco. «Siamo all’anti-calcio – ha spiegato a Radio Tutto Napoli – questo regolamento va modificato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Graziano Cesari critica duramente il comportamento di Di Lorenzo, che si è infortunato saltando con le mani dietro la schiena.

