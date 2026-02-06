Cesari | Regole sulle mani all’anti-calcio Così si mette a rischio la carriera dei giocatori

Da napolipiu.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesari attacca le nuove regole sulle mani nel calcio. Dice che rischiano di mettere in pericolo la carriera dei giocatori. Il suo commento è chiaro: non sono d’accordo con le recenti interpretazioni e teme che possano creare più problemi che benefici. La sua voce si aggiunge al dibattito aperto tra allenatori, giocatori e commentatori.

"> NAPOLI – Un giudizio netto, senza mezzi termini, sul calcio moderno e sull’interpretazione delle regole. Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare i temi arbitrali più caldi alla vigilia di Genoa-Napoli, soffermandosi in particolare sulle mani in area di rigore, sulla presunta sudditanza psicologica e sul caso dell’infortunio di Di Lorenzo. Secondo Cesari, il regolamento attuale sulle mani è ormai distante dallo spirito del gioco. «Siamo all’anti-calcio – ha spiegato a Radio Tutto Napoli – questo regolamento va modificato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

cesari regole sulle mani all8217anti calcio cos236 si mette a rischio la carriera dei giocatori

© Napolipiu.com - Cesari: «Regole sulle mani all’anti-calcio. Così si mette a rischio la carriera dei giocatori»

Approfondimenti su Cesari Regole

Cesari: “Di Lorenzo si è infortunato per saltare con le mani dietro la schiena: non è più calcio”

Graziano Cesari critica duramente il comportamento di Di Lorenzo, che si è infortunato saltando con le mani dietro la schiena.

Ciclone di Natale, l'ira dei sindaci della Bassa Romagna: "Attacchi sconsiderati, così si mette a rischio la sicurezza"

I sindaci della Bassa Romagna rispondono alle recenti informazioni sulle evacuazioni del 25 dicembre, in seguito al passaggio del ciclone di Natale nella zona ravennate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cesari Regole

Argomenti discussi: Cesari furioso: Guardate queste immagini dell'infortunio di Di Lorenzo. Fatele vedere a tutti.

cesari regole sulle maniCesari: «Regole sulle mani all’anti-calcio. Così si mette a rischio la carriera dei giocatori»NAPOLI – Un giudizio netto, senza mezzi termini, sul calcio moderno e sull’interpretazione delle regole. Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli pe ... napolipiu.com

cesari regole sulle maniCesari: Di Lorenzo si è infortunato per saltare con le mani dietro la schiena: non è più calcioGraziano Cesari, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha toccato vari punti riguardanti i temi arbitrali. Ecco le parole dell'ex arbitro ... ilnapolista.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.