Cesari | Di Lorenzo si è infortunato per saltare con le mani dietro la schiena | non è più calcio

Graziano Cesari critica duramente il comportamento di Di Lorenzo, che si è infortunato saltando con le mani dietro la schiena. Cesari spiega che, secondo lui, questo tipo di infortunio non ha nulla a che vedere con il calcio e lo definisce ormai uno sport diverso. A Radio Tutto Napoli, l’ex arbitro si è soffermato anche sui problemi degli arbitri e sulle recenti decisioni prese in campo.

Graziano Cesari, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha toccato vari punti riguardanti i temi arbitrali. Ecco cosa si legge. Le parole di Cesari. Parliamo dell’infortunio di Di Lorenzo, perché c’è anche un’incidenza regolamentare. Sappiamo che il tuo pensiero su questa situazione è molto forte. “Lo è perché, guardando le immagini, Di Lorenzo fa di tutto per evitare il contatto: tiene le mani dietro la schiena. Io mi chiedo in quale sport non si usino le braccia per difendere il pallone, per mantenere equilibrio e controllo del corpo. Provate anche solo a camminare con le mani attaccate ai fianchi: è difficilissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

