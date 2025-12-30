Ciclone di Natale l' ira dei sindaci della Bassa Romagna | Attacchi sconsiderati così si mette a rischio la sicurezza

I sindaci della Bassa Romagna rispondono alle recenti informazioni sulle evacuazioni del 25 dicembre, in seguito al passaggio del ciclone di Natale nella zona ravennate. In una nota, evidenziano come gli attacchi ricevuti siano sconsiderati e possano compromettere la sicurezza dei cittadini. La comunicazione mira a chiarire i fatti e a rassicurare la comunità sull’attenzione e le misure adottate per garantire la tutela di tutti.

