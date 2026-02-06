Moviola Atalanta Juve Graziano Cesari polemizza | Il rigore per tocco di mano di Bremer è l’anti-calcio! Vi spiego
Graziano Cesari critica duramente il rigore concesso nel match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Dagli studi di Mediaset, l’ex arbitro ha definito l’episodio con il tocco di mano di Bremer come “l’anti-calcio” e si è spiegato a lungo sulle sue ragioni. L’episodio ha acceso le polemiche e diviso gli appassionati tra chi lo ha giudicato regolare e chi, invece, lo considera un errore evidente.
Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Atalanta Juve
Cesari silura Fabbri: «Voto 4.5. Rigore all’Atalanta per mano di Bremer è l’anti calcio. Dubbi invece su quello non dato alla Juve»
L’arbitro Cesari ha criticato duramente Fabbri dopo la partita.
L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”
L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.
Ultime notizie su Atalanta Juve
Argomenti discussi: Rigore Atalanta, Graziano Cesari: È l'anti-calcio; Atalanta-Juventus, moviola: Cesari stronca arbitro e Var, errori da anti-calcio; Moviola Atalanta-Juve: C'è un rigore su Cambiaso?; Bremer non ha dubbi dopo Atalanta-Juve: La regola dice che è rigore, io da giocatore dico di no.
Moviola Atalanta Juve, Graziano Cesari polemizza: «Il rigore per tocco di mano di Bremer è l’anti-calcio! Vi spiego»Moviola Atalanta Juve, Graziano Cesari dagli studi di Mediaset ha commentato così l’episodio avvenuto nel match di Coppa Italia Graziano Cesari, negli studi di Mediaset, ha analizzato così gli episodi ... calcionews24.com
ATALANTA JUVE Atalanta-Juve, Cesari sul penalty: Questo rigore è l’anticalcio!Secondo Cesari, il difensore non orienta mai il braccio verso il pallone, con l’azione che si sviluppa a distanza ravvicinata ... statoquotidiano.it
La moviola di #AtalantaJuve L'analisi del CorSport x.com
La moviola di Atalanta Juve L'analisi del CorSport facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.