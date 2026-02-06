Moviola Atalanta Juve Graziano Cesari polemizza | Il rigore per tocco di mano di Bremer è l’anti-calcio! Vi spiego

Graziano Cesari critica duramente il rigore concesso nel match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Dagli studi di Mediaset, l’ex arbitro ha definito l’episodio con il tocco di mano di Bremer come “l’anti-calcio” e si è spiegato a lungo sulle sue ragioni. L’episodio ha acceso le polemiche e diviso gli appassionati tra chi lo ha giudicato regolare e chi, invece, lo considera un errore evidente.

