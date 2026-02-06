Cesari silura Fabbri | Voto 4.5 Rigore all’Atalanta per mano di Bremer è l’anti calcio Dubbi invece su quello non dato alla Juve

L’arbitro Cesari ha criticato duramente Fabbri dopo la partita. Ha dato un voto di 4.5 e ha commentato il rigore assegnato all’Atalanta per mano di Bremer, definendolo un esempio di anti calcio. Invece, ha sollevato dubbi sul rigore non concesso alla Juventus, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione del match.

. La moviola dell’ex arbitro. La moviola di Graziano Cesari, negli studi di Mediaset, ha acceso il dibattito sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. L’ex fischietto internazionale è stato particolarmente severo con la direzione di gara di Fabbri, analizzando con dovizia di particolari i due casi che hanno fatto discutere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il rigore assegnato contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cesari silura Fabbri: «Voto 4.5. Rigore all’Atalanta per mano di Bremer è l’anti calcio. Dubbi invece su quello non dato alla Juve» Approfondimenti su Cesari Fabbri L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio” Bremer non ha dubbi dopo Atalanta-Juve: “La regola dice che è rigore, io da giocatore dico di no” Bremer ha commentato subito dopo la partita. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cesari Fabbri Argomenti discussi: Cesari: Rigore Atalanta per mano di Bremer è l'anti calcio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.