Gol Rabiot in Torino Milan | prodezza da casa sua dell’ex Juventus È il primo gol del francese con la maglia rossonera – FOTO

Gol Rabiot in Torino Milan | prodezza da casa sua dell'ex Juventus È il primo gol del francese con la maglia rossonera

Ad inizio partita, Rabiot ha regalato un momento di grande spettacolo con un gol spettacolare contro il Torino, segnando il suo primo centro con la maglia del Milan. L’ex Juventus ha dimostrato ancora una volta il suo talento, portando i rossoneri in vantaggio e suscitando entusiasmo tra i tifosi. Una prodezza che rimarrà sicuramente impressa nella memoria dei supporters.

Gol Rabiot in Torino Milan: prodezza da casa sua dell’ex Juventus. È il primo gol del francese con la maglia rossonera. Adrien Rabiot  ha trovato la  prima gioia in gol  con la maglia del  Milan, segnando una  rete spettacolare  nel match contro il  Torino, valido per l’ultimo incontro del  14° turno  del campionato di  Serie A. Il centrocampista francese ha dimostrato la sua  qualità balistica  con una conclusione dalla lunghissima distanza. Il sinistro strepitoso da casa sua. Il gol di  Rabiot  è arrivato al  minuto 24  del primo tempo, un momento cruciale che ha permesso al  Milan  di  accorciare le distanze  (il punteggio è passato sul  2-1 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

