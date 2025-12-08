Gol Rabiot in Torino Milan | prodezza da casa sua dell’ex Juventus È il primo gol del francese con la maglia rossonera – FOTO

Gol Rabiot in Torino Milan: prodezza da casa sua dell’ex Juventus. È il primo gol del francese con la maglia rossonera. Adrien Rabiot ha trovato la prima gioia in gol con la maglia del Milan, segnando una rete spettacolare nel match contro il Torino, valido per l’ultimo incontro del 14° turno del campionato di Serie A. Il centrocampista francese ha dimostrato la sua qualità balistica con una conclusione dalla lunghissima distanza. Il sinistro strepitoso da casa sua. Il gol di Rabiot è arrivato al minuto 24 del primo tempo, un momento cruciale che ha permesso al Milan di accorciare le distanze (il punteggio è passato sul 2-1 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Rabiot in Torino Milan: prodezza da casa sua dell’ex Juventus. È il primo gol del francese con la maglia rossonera – FOTO

#Torino 2-1 #ACMilan : Adrien Rabiot, what a goal! #TorinoMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X

? Scontro tra giganti all'Olimpico! Stasera in #TorinoMilan va in scena il duello fisico tra Rabiot e Casadei. Entrambi oltre l'1.90m, entrambi a caccia del primo gol: l'allievo sfida il maestro. Chi dominerà il centrocampo? L'analisi della Gazzetta ? #SerieA Vai su Facebook

Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero - Il Milan riapre la partita al 24' a Torino con un gran gol di Adrien Rabiot, il suo primo con la maglia rossonera. tuttomercatoweb.com scrive