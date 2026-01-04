Milan 4 Gennaio 1987 | Maldini segna il suo primo gol con i colori rossoneri
Il 4 gennaio 1987, esattamente 39 anni fa, Paolo Maldini, storico capitano del Milan, mise a segno il suo primo gol con la maglia rossonera. Una data importante che segnò l'inizio di una lunga carriera caratterizzata da successi e dedizione, rendendo Maldini uno dei simboli più rappresentativi della storia del club.
Oggi, 39 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, storico capitano e bandiera del Milan, segnava il suo primo gol con i colori rossoneri.
