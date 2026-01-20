Nuova rotonda attesa finita Partiti i lavori in via Milano | Fondamentali per la sicurezza

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Milano a Turbigo, un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza dell’incrocio con via Patrioti e via Dante. Dopo incontri tra Anas, il Comune e la Polizia locale, si sono definiti gli ultimi dettagli prima dell’apertura del cantiere. La realizzazione comporterà modifiche temporanee alla viabilità, che saranno comunicate agli utenti per garantire un transito sicuro durante i lavori.

Lavori in corso a Turbigo per la nuova rotonda su via Milano all'incrocio con via Patrioti e via Dante dopo che l'ultima riunione fra i tecnici di Anas, quelli del Comune e la Polizia locale prima dell'apertura del cantiere, ha chiarito gli ultimi punti "sensibili" di un intervento che costringerà i tanti frequentatori di questa direttrice a una viabilità alternativa per alcuni mesi. "Della nuova rotonda si parla ormai da tempo – ha detto l'assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica Marzia Artusi – e ora siamo arrivati all'inizio dei lavori: noi ci auguriamo che le opere si possano concludere entro tre mesi.

TURBIGO, CANTIERI PER LA NUOVA ROTONDA IN VIA MILANO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER RAGGIUNGERE L'AREA COMMERCIALE Lavori per la nuova rotonda lungo la via Milano: modifiche alla viabilità durante il periodo di cantieri per raggiung - facebook.com facebook

La nuova rotonda di Porcia, in un incrocio strategico della Pontebbana, con oltre 25 mila veicoli in transito al giorno, è un’opera fondamentale per la crescita di tutto il territorio interessato. Riesce a unire al miglioramento della viabilità, con spostamenti ora più x.com

