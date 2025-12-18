A gennaio i lavori della nuova rotonda in via Roma Destra a Jesolo

A gennaio prenderanno il via i lavori per la nuova rotatoria in via Roma Destra a Jesolo, vicino al ristorante Casablanca. L'annuncio è stato dato dal sindaco Christofer De Zotti durante un incontro pubblico dedicato agli interventi di sicurezza idraulica. Un’opera importante per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, coinvolgendo la comunità in un percorso di sviluppo e tutela del territorio.

Partiranno a gennaio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via Roma Destra a Jesolo, all'altezza del ristorante Casablanca: lo ha annunciato ieri il sindaco Christofer De Zotti nel corso di una serata pubblica di aggiornamento sul grande intervento di messa in sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

