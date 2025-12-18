A gennaio i lavori della nuova rotonda in via Roma Destra a Jesolo

A gennaio prenderanno il via i lavori per la nuova rotatoria in via Roma Destra a Jesolo, vicino al ristorante Casablanca. L'annuncio è stato dato dal sindaco Christofer De Zotti durante un incontro pubblico dedicato agli interventi di sicurezza idraulica. Un’opera importante per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, coinvolgendo la comunità in un percorso di sviluppo e tutela del territorio.

© Veneziatoday.it - A gennaio i lavori della nuova rotonda in via Roma Destra a Jesolo Partiranno a gennaio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via Roma Destra a Jesolo, all'altezza del ristorante Casablanca: lo ha annunciato ieri il sindaco Christofer De Zotti nel corso di una serata pubblica di aggiornamento sul grande intervento di messa in sicurezza idraulica.

Fogna da rifare sotto la nuova rotatoria in via Provinciale San Vito: la fine dei lavori slitta a fine gennaio - Non è bastata la proroga di 500 giorni già concessa dal Comune alla ditta Doronzo Infrastrutture, che si sta occupando del complesso di interventi inseriti all’interno del cosiddetto “Progetto Shuttle ... quotidianodipuglia.it

A Porcia è quasi pronta la nuova rotonda - chiave, atteso da trent'anni, per la viabilità di tutta l'area ... rainews.it

RTP Messina. . Saranno pronti nella seconda metà di gennaio i lavori che hanno trasformato la via Macello Vecchio da baraccopoli in un giardino moderno. Uno spazio verde con vasche e una piazza che potrà essere trasformata in una arena. L'opera dell'uffi - facebook.com facebook

Metropolitana, c’è l’accordo: a gennaio riprendono i lavori x.com

