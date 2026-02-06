Cerimonia Olimpiadi 2026 stasera su Rai1 | scaletta cantanti e superospiti

Questa sera alle 20.00, su Rai1, prende il via la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Due i bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, che verranno accesi durante uno spettacolo di circa due ore e mezzo. La prima volta che le due città ospitano insieme l’evento, con tutte le luci e i fuochi che trasmetteranno l’emozione di questa grande manifestazione.

L'attesa è finita: alle ore 20.00 di stasera avrà inizio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che per la prima volta in assoluto si svolgerà contemporaneamente in due diverse città: due saranno anche i bracieri olimpici, uno presso l'Arco della Pace di Milano e l'altro in Piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo, e la loro accensione sarà il culmine di uno spettacolo della durata di circa due ore e mezzo. L'evento verrà trasmesso in diretta su Rai1 e RaiPlay, ma sarà possibile seguirlo anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime. La 92 nazionali, precedute come sempre dalla delegazione della Grecia, sfileranno in rigoroso ordine alfabetico, ciascuna con uno o due portabandiera: per quanto concerne gli azzurri, l'onore toccherà alla pattinatrice Arianna Fontana e allo sciatore di fondo Federico Pellegrino a Milano, e alla sciatrice alpina Federica Brignone e al giocatore di curling Amos Mosaner a Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

