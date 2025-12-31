L'anno che verrà 2026 su Rai1 | la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Marco Liorni

Per il Capodanno 2026, L’Anno che Verrà torna su Rai 1 con musica, comicità e grandi ospiti. Marco Liorni guiderà la serata in diretta da Catanzaro, portando sul palco artisti come Serena Brancale, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci e molti altri. L’evento sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

