Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Torino, un momento ha catturato l’attenzione di tutti. È successo sotto la neve, quando un ragazzino che era stato lasciato fuori dal bus è salito sul palco per alzare la bandiera. La scena ha emozionato il pubblico: con gli occhi lucidi e un sorriso grande, il ragazzo ha rappresentato la vittoria della speranza. Era diventato il simbolo di una vicenda che aveva fatto discutere in tutta Italia. Ora, con i quattro ori olimpici in mano, si è trasformato nel volto di

In mondovisione, con gli occhi lucidi e il sorriso tipico di chi sta vivendo un sogno a occhi aperti, l’undicenne protagonista di un caso che aveva scosso l’opinione pubblica nazionale è diventato il volto della rinascita olimpica. Lo abbiamo visto lì, in prima fila, mentre due carabinieri issavano il tricolore sul pennone durante la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026. È l’epilogo più dolce per il ragazzino che, lo scorso 27 gennaio, era stato protagonista di una brutta avventura: lasciato a piedi dall’autista di un bus della Linea 30 sotto una nevicata accecante, era stato costretto a camminare per sei chilometri al gelo prima di raggiungere casa, bagnato e infreddolito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cerimonia Olimpiadi 2026, il ragazzino lasciato fuori dal bus sotto la neve protagonista dell’alzabandiera con i 4 ori olimpici di Torino

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Un ragazzino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve, costretto a camminare per circa 6 chilometri dopo che il bus lo ha lasciato.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato fuori dal bus sotto la neve e ha dovuto camminare per oltre 6 chilometri, con temperature molto basse.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura; Ecco come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026; Olimpiadi 2026, Tom Cruise è atteso a Milano per la cerimonia d'apertura.

Sabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: il look metal Time Travel per la super performanceProtagonista del segmento Time Travel, Sabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 ha viaggiato nel tempo con una tuta in Lycra oro e argento ... vogue.it

Ghali contro la guerra: la poesia di Rodari alla cerimonia di apertura delle OlimpiadiAlla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali ha scelto la poesia Promemoria di Gianni Rodari per lanciare un messaggio politico esplicito contro la guerra, re ... vanityfair.it

È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

Olimpiadi #MilanoCortina2026, i vip presenti alla Cerimonia di Apertura. FOTO #SkySport x.com