Belluno | ragazzino lasciato a piedi dal bus sotto la neve Biglietti triplicati per le Olimpiadi

Un ragazzino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve, costretto a camminare per circa 6 chilometri dopo che il bus lo ha lasciato. Il motivo? Non aveva il biglietto. Nel frattempo, sono aumentati i prezzi dei biglietti per le Olimpiadi, con tariffe triplicate rispetto al passato.

BELLUNO – Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per 6 chilometri sotto la neve perché non aveva il biglietto del bus. È successo in provincia di Belluno, con la neve e le temperature sotto lo zero. La nonna, avvocata di Padova, ha sporto querela per abbandono di minore. L’11enne era uscito da scuola intorno alle 17 dello scorso 27 gennaio e, una volta salito sull’autobus, aveva esibito il biglietto che però non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni. Di fronte all’impossibilità del bambino di comprare il buono ticket, l’autista gli ha rifiutato la corsa costringendolo a scendere dal bus. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

