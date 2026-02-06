La cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 si è svolta tra entusiasmo e emozione. Tra i momenti più toccanti, la portabandiera di Israele ha detto di sentirsi onorata di rappresentare la resilienza del suo Paese. “Sono qui per rappresentare lo spirito e la resilienza del mio Paese. Per me è l’onore di una vita”, ha dichiarato davanti alla folla, sottolineando il senso profondo di quella partecipazione.

“ Sono qui per rappresentare lo spirito e la resilienza del mio Paese. Per me è l’onore di una vita”. Alla sua prima Olimpiade, l a pattinatrice Mariia Seniuk è stata scelta per portare a San Siro la bandiera di Israele nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina. “Non potevo immaginare che avrebbero scelto proprio me – ha raccontato a LaPresse -, ero stata a San Siro per la finale di Champions League fra Real Madrid ed Atletico Madrid, tornarci oggi, non da spettatrice ma da atleta e portabandiera, mi fa un certo effetto”. Seniuk guida una delegazione composta da dieci atleti, fra cui due donne, che competeranno in cinque discipline: bob, pattinaggio di figura, sci di fondo, sci alpino e skeleton. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cerimonia di apertura Olimpiadi 2026, la portabandiera di Israele: “Rappresento la nostra resilienza”

Domani si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Venerdì sera Milano si prepara a vivere un grande momento: alle 20, allo Stadio San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

