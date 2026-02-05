Olimpiadi 2026 domani la cerimonia d’apertura | ecco tutti i portabandiera delle squadre nazionali

Domani si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cerimonia di apertura si terrà allo stadio di San Siro e a Cortina, con tutti i portabandiera pronti a sfilare. Tra loro, c’è Tita Nefeli, che rappresenterà la Grecia. L’evento si preannuncia spettacolare, con migliaia di spettatori attesi e una grande attesa per la prima scintilla di questa edizione.

Tutto pronto per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, questo l’elenco di tutti i portabandiera che sfileranno durante lo show diffuso in programma allo stadio di San Siro e a Cortina: Grecia: Tita Nefeli. Albania: Colturi Lara, Xhepa Denni. Arabia Saudita: Alireza Rakan. Argentina: Baruzzi Farriol Francesca, Dal Farra Franco. Armenia: Akopova Karina, Rakhmanin Nikita. Australia: Anthony Jakara, Graham Matt. Austria: Gasser Anna, Karl Benjamin. Azerbaijan: Papathoma Paraskevaidou A.A., Litvintsev Vladimir. Belgio: Desmet Hanne, Drion du Chapois Maximilien. Benin: Tchibozo Nathan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Venerdì sera Milano si prepara a vivere un grande momento: alle 20, allo Stadio San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 si avvicina e promette di essere uno show ricco di sorprese.

