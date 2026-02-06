cerimonia di apertura delle olimpiadi il coni replica a ghali dopo lo sfogo sui social

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il Coni risponde allo sfogo di Ghali sui social. Il presidente Luciano Buonfiglio si limita a dire che preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi e evita di entrare nelle polemiche, lasciando intendere che la questione non sarà approfondita ulteriormente. La partecipazione dell’artista, insieme ad altri grandi nomi come Mariah Carey e Laura Pausini, resta confermata.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sullo sfogo di Ghali, che assieme a Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli sarà tra gli artisti presenti a San Siro alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha tagliato corto, affermando: «Penso che in questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti trovo fuori logo fare polemica ». Luciano Buonfiglio e Andrea Abodi (Imagoeconomica). Lo sfogo di Ghali su Instagram. Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali, Ghali ha affidato a Instagram un lungo messaggio di sfogo – pubblicato in italiano, inglese e arabo – in cui ha fatto capire di essere stato in qualche modo “imbavagliato”, dopo essere stato invitato (per convenienza) dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

