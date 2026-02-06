Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via oggi alle 20 | 00 la cerimonia di apertura a San Siro 50 leader mondiali presenti tra cui Vance

Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La manifestazione si svolge tra Milano e Cortina, con 50 leader mondiali presenti, tra cui il ministro Vance. La competizione prende il via ufficialmente, coinvolgendo tre regioni e due città. Centinaia di atleti si preparano a scendere in pista e sulle piste, mentre le strade si riempiono di tifosi e curiosi pronti a vivere questa grande festa dello sport.

Al via ufficialmente stasera a San Siro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, diffuse in 2 città e 3 regioni Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 al via. È il grande giorno della cerimonia di apertura a San Siro, stasera alle ore 20:00. Tra i circa 50 leader mondiali arrivati in Italia

