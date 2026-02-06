Cerimonia apertura Olimpiadi 2026 | orario ospiti e dove vederla

Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. La cerimonia di apertura si svolge questa sera e sarà trasmessa in diretta su diversi canali. Migliaia di persone si radunano per assistere all’evento, mentre le autorità e gli atleti sono pronti a dare il via a due settimane di gare e spettacoli. La città si prepara a vivere un momento storico, tra emozioni e grandi aspettative.

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è ormai finito: oggi, venerdì 6 febbraio, si alza ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali e l’attesa a Milano e nelle altre località coinvolte, si fa sempre più febbrile. Così come procedono a ritmo serrato gli ultimi lavori e i preparativi per dare dell’Italia un’immagine vincente agli occhi del Mondo. Milano sarà blindata, con la vigilia vissuta tra il passaggio della fiaccola e in serata la cena tra i capi di Stato alla Fabbrica del Vapore. Seimila unità di rinforzo che comprendono anche artificieri, unità cinofile, scorte, anti-sabotaggio e una SOI (Sala Operativa Interforze) a Palazzo Diotti, sede della Prefettura di Milano, dove monitorare contemporaneamente centinaia di telecamere installate nei siti delle gare e in quelli non competitivi come lo stadio San Siro o la Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà questa sera, con oltre 2 miliardi di spettatori previsti in tutto il mondo.

Oggi Milano e Cortina accendono le Olimpiadi invernali 2026.

CERIMONIA DELLA FIAMMA OLIMPICA PER LE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 A VERONA

