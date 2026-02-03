Olimpiadi 2026 tutto sulla Cerimonia di apertura | orari programma e ospiti

A Milano si vive l’attesa per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. I preparativi sono quasi pronti, e tra poche ore la città si farà trovare pronta per accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo. La gente si raduna lungo le strade, curiosa di scoprire il programma e gli ospiti che si alterneranno sul palco per questa grande festa dello sport.

Giorni concitati a Milano in attesa della Cerimonia di apertura con cui si darà ufficialmente inizio alle Olimpiadi 2026. Protagonista assoluto sarà lo stadio di San Siro, che ospiterà le tante delegazioni arrivate nel capoluogo lombardo e che alloggeranno nel Villaggio Olimpico, inaugurato nella zona di Porta Romana lo scorso 30 gennaio. L’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano. Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche, legate da una parte alla presenza dell’ Ice statunitense – contro cui la società civile ha protestato durante lo scorso fine settimana – e dall’altra ai tanti cantieri ancora da chiudere, come ha denunciato anche il tabloid tedesco Bild. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

