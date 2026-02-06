Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026 | la scaletta della serata Mariah Carey canta un classico italiano

Questa sera Milano e Cortina aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026 con una cerimonia che si preannuncia spettacolare. La serata inizia con l’ingresso delle squadre e si concentra sui momenti più attesi, come il concerto di Mariah Carey che canta un classico italiano. La piazza si riempie di pubblico e le luci creano un’atmosfera di festa e emozione, mentre gli organizzatori preparano il grande spettacolo di apertura.

Questa sera Milano Cortina 2026 apre ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali, dando vita a una cerimonia inaugurale che promette di entrare nella storia. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, lo scenario sarà quello iconico dello Stadio San Siro, trasformato per l’occasione nel Milano San Siro Olympic Stadium, sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati da ogni parte del mondo. L’evento non sarà confinato a un solo luogo. Per la prima volta nella storia olimpica, la cerimonia di apertura si svolgerà in modo simultaneo in più località, collegando idealmente Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina.

Una star mondiale per le Olimpiadi: Mariah Carey alla Cerimonia di apertura a San Siro

