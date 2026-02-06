Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026 | i portabandiera di tutte le nazioni Lara Colturi regina d’Albania

Domani alle 20 si accendono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante la cerimonia di apertura, 92 nazioni sfileranno con le loro bandiere, tra cui l’Albania che sceglie Lara Colturi come portabandiera. La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei tempi previsti, dando il via a due settimane di sport e competizioni.

Saranno 92 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00: allo stadio San Siro di Milano ogni Paese sarà rappresentato da uno o più portabandiera. Per l’Italia i portabandiera saranno quattro: Arianna Fontana e Federico Pellegrino, infatti, sfileranno proprio a Milano, mentre Federica Brignone ed Amos Mosaner parteciperanno alla cerimonia che in contemporanea si terrà a Cortina d’Ampezzo. I PORTABANDIERA DI TUTTE LE NAZIONI. Albania Lara Colturi (sci alpino) Denni Xhepa (sci alpino) Andorra Joan Verdú (sci alpino) Cande Moreno Becerra (sci alpino) Irineu Esteve (sci di fondo) Argentina Francesca Baruzzi (sci alpino) Franco Dal Farra (sci di fondo) Armenia Karina Akopova (pattinaggio artistico) Nikita Rakhmanin (pattinaggio artistico) Australia Matt Graham (sci freestyle) Jakara Anthony (sci freestyle) Austria Anna Gasser (snowboard) Benjamin Karl (snowboard) Azerbaigian A. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì sera Milano si prepara a vivere un grande momento: alle 20, allo Stadio San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Domani si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

