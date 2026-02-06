Cerimonia apertura Olimpiadi Marotta | Orgoglio per Milano | Chivu tedoforo?…

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano ha preso il via tra entusiasmo e aspettative alte. La città si prepara a mostrare il suo volto migliore, con San Siro che torna ad essere protagonista. Tra gli eventi in programma, si parla anche di Chivu come possibile tedoforo, un dettaglio che ha fatto discutere. La serata si svolge con grande partecipazione e il pubblico si aspetta un’atmosfera indimenticabile.

Cerimonia apertura Olimpiadi. Milano si prepara a vivere un evento di portata storica e simbolica, e San Siro torna ancora una volta al centro della scena. A sottolinearne l’importanza è stato il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a Casa Italia alla Triennale di Milano in occasione dell’inaugurazione ufficiale presieduta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Marotta ha parlato con orgoglio della cerimonia d’apertura che si terrà nello stadio milanese, evidenziandone il valore che va ben oltre l’aspetto sportivo: “ Sicuramente da uomo di sport è un orgoglio per la città di Milano, per il calcio e per lo sport italiano poter vivere un momento straordinario, che rappresenta il made in Italy “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Per le Olimpiadi di Milano Cortina, anche l’allenatore Chivu parteciperà come tedoforo, seguendo l’esempio di Zanetti.

Milano si prepara a vivere una delle giornate più attese dello sport internazionale.

