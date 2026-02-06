Cerco la mia storia così il piccolo protagonista cerca sé stesso e il senso della vita
Un bambino si mette in cerca della sua storia, ma non sa nemmeno dove cercarla. Nel suo libro, il protagonista parla direttamente al lettore, dicendo di averla persa e di non ricordare più dove sia finita. È una ricerca semplice, ma anche molto personale, che mette al centro il senso di identità e di appartenenza.
Il protagonista del libro, rivolgendosi direttamente al lettore, dice di aver perso la sua storia, di non sapere dove sia finita e soprattutto nemmeno dove cercarla. Prova a chiedere aiuto al barbiere, in edicola, prova a cercarla anche in mezzo alla giungla e persino in un sogno. Ma niente da.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
