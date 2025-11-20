La storia di Carla ricoverata senza saperlo | Così ho riacquistato la mia vita

Fano, 20 novembre 2025 – La scelta delle gemelle Kessler di morire insieme ha acceso un dibattito che, in poche ore, è arrivato anche a Fano: se ne parla nei bar, sui social, nelle chat di quartiere. Una discussione che divide, interroga, spaventa, perché tocca nervi scoperti che riguardano tutti: la vecchiaia, la perdita di autonomia, la paura di restare soli quando il corpo rallenta e la vita si fa più fragile. È dentro questo clima di domande sospese che giunge la testimonianza di Carla Carboni, 66 anni, fanese, insegnante di lingue da poco in pensione. Una donna colta, lucida, autonoma. Una donna che cinque anni fa si è trovata all’improvviso prigioniera della propria vulnerabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Carla, ricoverata senza saperlo: “Così ho riacquistato la mia vita”

