Il vertice tra Meloni e Merz ha evidenziato le tensioni e le sfide che l’Unione europea deve affrontare, tra il ruolo di protagonista e quello di spettatrice negli scenari internazionali. La discussione si concentra sulla capacità dell’UE di rispondere alle recenti tensioni geopolitiche e alle questioni di sicurezza, sottolineando la necessità di scelte strategiche chiare per il futuro del continente.

L’Unione europea è chiamata a una scelta di fondo: deve decidere se essere protagonista o spettatrice degli eventi globali, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, incertezze economiche e nuove sfide alla sicurezza del continente. È il messaggio emerso dal vertice intergovernativo tra Italia e Germania, svoltosi a Villa Doria Pamphilj, a Roma, tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz. “Questo vertice cade in una congiuntura storica particolarmente complessa, che impone all’Europa di scegliere se intenda essere protagonista del suo destino o piuttosto subirlo”, ha detto Giorgia Meloni nel punto con la stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vertice Meloni-Merz, la premier: “L’Ue scelga se essere protagonista o subire il destino”. Il cancelliere: “Il Board della pace? Così è inaccettabile””

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino». Il cancelliere: «Ci difenderemo dai dazi» Nella conferenza stampa a Villa Pamphilj, il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività europea, la difesa comune e gli accordi economici.

Vertice Meloni-Merz, la premier: "Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"La recente conferenza stampa a Villa Pamphilj ha visto la premier Meloni e la presidente Merz discutere di temi chiave per l’Europa, tra cui competitività, difesa comune e accordi economici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue.

Vertice Meloni-Merz. La premier: L’Europa decida se essere protagonista del suo destino e Italia-Germania più vicine che maiAccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato da Giorgia Meloni e da Friedrich Merz ... dire.it

Vertice Italia-Germania: Meloni e Merz per un'Europa autonoma, competitiva e ancora legata agli USAGiorgia Meloni e Friedrich Merz hanno firmato a Roma il nuovo Piano d’azione italo-tedesco. Al centro dei colloqui del vertice e delle intese raggiunte: autonomia strategica Ue, competitività industri ... msn.com

Si profila un'alleanza tra Meloni e Merz, con l'ambizione di cambiare l'Europa, dopo decenni di asse franco-tedesco. Il vertice intergovernativo di venerdì prepara un'intesa su competitività, difesa, ruolo internazionale e industria dell'auto dell'Ue #EuropeNews - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com